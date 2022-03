Bombassei, blitz in laguna: si compra Palazzina Grassi

La passione della famiglia Bombassei per l’architettura è nota da tempo: basti pensare a quello che significa anche «fisicamente» il Kilometro Rosso per il patron Alberto, mentre il figlio Luca, laureato in architettura presidente della Venice International Foundation fondata da Franca Coin, risiede spesso sull’isola della Giudecca a Venezia. Da qui l’amore per le cose belle a cui ora si aggiunge il fronte alberghiero: così nasce l’acquisizione proprio a Venezia di Palazzina Grassi, una delle «bomboniere» di lusso dell’accoglienza in laguna, le cui inconfondibili linee sono state create da una delle archistar più acclamate, Philippe Starck.

L’investimento

Dall’entourage di Bombassei si fa sapere che l’investimento non fa naturalmente riferimento a Brembo ma è stato fatto a titolo personale (con il 70% di quote proprie ma anche legate alla cassaforte di famiglia Nuova Fourb, più un 30% riconducibile a Style Capital, che fa capo alla Avm Associati, già in affari insieme nel fondo Cysero) perché giudicato «interessante per il contesto e sul fronte della ricettività», anche per la posizione centralissima, con Venezia che nonostante le battute a vuote per il Covid resta una della capitali mondiali del turismo, anche di élite.