Brembo, via libera al dividendo di 0,22

Bombassei: crescita a lungo termine L’assemblea dei soci ha approvato i risultati della gestione 2018. Via libera a maggioranza anche alla proposta di dividendo ordinario lordo di 0,22 centesimi per ogni azione ordinaria.

L’assemblea dei soci Brembo, in seduta ordinaria, ha approvato i risultati della gestione 2018. Via libera a maggioranza anche alla proposta di dividendo ordinario lordo di 0,22 centesimi per ogni azione ordinaria (in pagamento a partire dal prossimo 22 maggio, con stacco della cedola il 20 maggio) e il nuovo piano di buy-back. All’assemblea, nella sede del Kilometro Rosso a Stezzano hanno partecipato 308 azionisti, pari al 70,56% del capitale sociale

«In un contesto in cui le politiche governative non agevolano gli investimenti nel settore automotive, caratterizzato da una forte instabilità, l’obiettivo è incentivare attraverso un premio gli investimenti a medio e lungo termine e garantire la stabilità dell’azionariato sociale, che rappresenta uno strumento strategico per lo sviluppo per le linee esterne del gruppo e per le strategie di crescita che si sviluppano nel lungo termine», ha spiegato il presidente di Brembo Alberto Bombassei.

