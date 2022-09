Carenza di Co2, si ferma per due giorni la produzione alla Sanpellegrino di Ruspino

Anche il gruppo Sanpellegrino sta affrontando il problema generalizzato della carenza da materie prime, in questo caso la difficoltà a reperire dai produttori l’anidride carbonica (Co2) necessaria per aggiungere le bollicine alle acque minerali e alle bevande gassate. Questa settimana si è reso necessario un fermo produttivo di due giorni – nelle giornate di giovedì 15 settembre e venerdì 16 – allo stabilimento di Ruspino di San Pellegrino Terme, in Val Brembana, dove viene imbottigliata l’acqua Sanpellegrino. Tutti i dipendenti dello stabilimento sono in permesso retribuito.