Confindustria Bergamo: Matteo Vavassori è il nuovo presidente dei Giovani

Matteo Vavassori, 31 anni, laurea magistrale in economia aziendale (con specializzazione in Management), bergamasco, è business development manager di Interseals srl, società del settore Gomma che produce guarnizioni in elastomero utilizzate in svariati settori: dall’automotive all’industriale, dal sanitario all’alimentare, dall’elettronica al navale. L’azienda, che ha sede a Capriolo, in provincia di Brescia, fa parte di Ar-tex Group di Viadanica, conta 136 dipendenti. Ha chiuso il 2021 con un giro d’affari di 25 milioni (+ 26% rispetto al precedente esercizio).