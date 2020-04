La sede del Consorzio di Bonifica in via Gritti

Consorzio di bonifica: si potrà pagare

a luglio il contributo con scadenza maggio Il Consorzio di Bonifica ha informato che il contributo con data di scadenza 31 maggio potrà essere pagato entro luglio.

Con riferimento agli avvisi relativi al contributo di bonifica e irrigazione per l’annualità 2020, in corso di spedizione in questi giorni, il Consorzio informa che i contribuenti che dovessero trovarsi nella situazione di non poter adempiere al saldo entro la data prevista del 31 maggio a causa dell’emergenza Covid-19 potranno provvedere al pagamento della rata unica o della prima rata entro il mese di luglio senza oneri e/o aggravi aggiuntivi. L’ulteriore proroga dei pagamenti permetterà inoltre di evitare il formarsi di code e/o assembramenti presso gli sportelli bancari, postali, ecc.

Si consiglia pertanto, per chi ne abbia la possibilità, l’utilizzo dei metodi di pagamento online previsti dal sistema pagoPA. L’accesso agli uffici consortili di via Gritti 21/25 Bergamo sarà consentito solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico contattando i numeri 840.000.813 da telefono fisso o 035.57.85.046 da cellulare. Si rammenta che il contributo richiesto costituisce onere reale sugli immobili, ha natura tributaria ed è obbligatorio e può essere dedotto, qualora gli immobili ne abbiano i requisiti, in sede di dichiarazione dei redditi.

Questo il commento del Presidente del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca Franco Gatti: «Come è ormai evidente a tutti, l’attuale emergenza sanitaria porterà con sé inevitabili conseguenze economiche, che richiederanno misure eccezionali a sostegno delle imprese, delle famiglie e del lavoro ad un livello generalizzato. Nella consapevolezza che i mesi che ci attendono saranno particolarmente difficili, il Consorzio intende dunque, in una situazione così problematica, fare la propria parte, assicurando concreto sostegno a tutti i portatori di interesse a partire dai propri consorziati. L’Ente sta facendo tutto il possibile per assicurare, nonostante le enormi difficoltà, il prosieguo di tutte le attività per garantire il regolare svolgimento della stagione irrigua, la sicurezza idraulica del territorio e l’assistenza ai consorziati garantendo al contempo adeguate condizioni di sicurezza a tutti i propri operatori».

