Contributi per sviluppare l’e-commerce Scopri come partecipando al webinar

Hai un piccolo negozio o un’attività e vuoi provare a vendere online? Magari senza dover creare un tuo sito ma semplicemente utilizzando le più note piattaforme di e-commerce?

Regione Lombardia mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese un contributo a fondo perduto che copre il 70 per cento delle spese. Spiegheremo tutto nel dettaglio nel webinar di Skille in collaborazione con gli esperti di Europartner.

L’appuntamento è in programma per mercoledì pomeriggio alle 17,30.

Durante la spiegazione potrai chiedere precisazioni e delucidazioni sfruttando la chat.

