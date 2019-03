Creattiva resta la regina delle fiere

53 mila presenze in quattro giorni Creattiva si conferma la regina italiana delle fiere dedicate alle arti manuali. La 22a edizione protagonista alla Fiera di Bergamo dal 7 al 10 marzo ha riscosso l’ennesimo grande successo, grazie all’inconfondibile format che abbina ad una fornitissima parte espositiva un calendario di appuntamenti (oltre un migliaio tra corsi, laboratori, dimostrazioni, work shop) che fanno la differenza.

In totale sono state 53.000 le appassionate (il 95% del pubblico è al femminile) giunte a Bergamo da tutta Italia con ogni mezzo.

Ma il grande successo di pubblico non deve mettere in secondo piano l’importante dato economico della manifestazione. L’edizione primaverile 2019 dell’happening organizzato da Ente Fiera Promoberg ha portato infatti a Bergamo ben 260 imprese provenienti da 16 regioni e 8 paesi stranieri, in rappresentanza della migliore offerta della filiera produttiva e dei servizi legati alle arti manuali. Agli espositori si devono aggiungere le quattordici artiste designer di fama mondiale arrivate in città da mezza Europa e dagli Usa, che hanno animato la quarta edizione di Master Beads, evento nell’evento per tutte le appassionate di bigiotteria di alta qualità coordinato da Monica Vinci, creatrice del settore nota a livello internazionale, con la collaborazione della collega Jolanda Violante.

Tra gli stand le appassionate hanno trovato tutto il necessario per realizzare anche i lavori più complicati. Dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, passando per un ventaglio di proposte da passarci giornate intere, quali trompe l’oeil, stencil, stamping, soft glass, pittura, decorazione ceramica, candele, arredo country, saponi, giochi, miniature, bambole, didattica per l’infanzia, composizioni floreali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA