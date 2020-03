Creattiva slitta a maggio

Lilliput, salta la fiera Il nuovo calendario della Fiera Bergamo.

Confermato lo slittamento di Bergamo Creattiva, fiera nazionale delle arti manuali, riprogrammata dal 14 al 17 maggio. Cambio di data anche per Agri & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori, manifestazione dedicata al turismo slow e sostenibile che si svolgerà da giovedì 24 a domenica 27 settembre, con nuovi progetti legati alla sostenibilità della filiera del turismo e un focus sulle destinazioni autunnali e invernali.

Annullata, invece, l’edizione 2020 di Lilliput, il villaggio ludico-educativo dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, programmata dal 23 al 26 aprile. In questo caso, oltre alla priorità legata alla tutela della salute dei partecipanti, si è tenuto conto anche delle inevitabili difficoltà per le scuole nell’organizzare le gite in fiera alla luce delle direttive del governo che prevedono la sospensione l’attività didattica in tutte le scuole fino al prossimo 15 marzo. «Lilliput - si legge in una nota di Promoberg - tornerà con un palinsesto rinnovato e ancora più ricco nel 2021, da venerdì 9 a domenica 11 aprile».

