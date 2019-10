Creattiva torna alla Fiera di Bergamo

Fino al domenica la festa delle arti manuali Al via il 23° appuntamento alla Fiera di Bergamo per la manifestazione di riferimento nazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg: dal 3 al 6 ottobre c’è Creattiva.

Oltre alla parte espositiva su 16mila metri quadrati, anche un migliaio di corsi e dimostrazioni tra gli stand che coinvolgono direttamente i visitatori. L’edizione autunnale presenta l’ennesima novità: Creattiva Quilting School, una scuola per il pubblico che desidera conoscere ed approfondire l’arte del patchwork e del quilting.

Riconfermate anche le attesissime iniziative che sono diventate un punto cardine dell’«autunno creattivo» quali Fashion Half Marathon, il concorso di moda riservato a 21 giovani fashion designer, Creattiwood, l’appuntamento con gli artisti e le aziende che lavorano il legno; Teachers’ Day, con due importanti iniziative dedicate agli insegnanti in occasione del 5 ottobre, giornata dedicata dall’Unesco ai docenti. Per tutte le neo mamme in visita con i loro piccoli tesori a Creattiva a disposizione Baby Pit Stop, un nuovo spazio dedicato all’allattamento materno subito sposato da Unicef: un gesto di sensibilità e attenzione al benessere della mamma e del bambino.

Per facilitare il forte afflusso in particolare nel fine settimana, confermate le navette gratuite targate Promoberg andata e ritorno aeroporto - fiera e stazione ferroviaria di Bergamo - Fiera.

Nata nel 2008, Creattiva è la manifestazione di riferimento a livello nazionale per gli operatori e gli appassionati delle arti manuali, dell’hobbistica e del bricolage. Ricordiamo che sono due le edizioni all’anno a Bergamo, in primavera e in autunno, alle quali si aggiunge quella alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in autunno. Un appuntamento imperdibile per la filiera del “fai da te” perché Creattiva, oltre ad essere una straordinaria vetrina nella quale si trova tutto il meglio e le ultime novità del settore, è soprattutto il luogo nel quale il pubblico (quasi interamente al femminile) è l’indiscusso protagonista dell’evento, grazie a centinaia di laboratori e corsi (in alcune edizioni si è arrivati a superare i 1.600 appuntamenti) organizzati dagli espositori, artigiani e professionisti del settore, per la gioia di un pubblico multigenerazionale e “creattivo” all’ennesima potenza!

Informazioni utili

Date: 3 – 6 ottobre 2019 Orari: 9.30 – 18.30

Biglietti:

- Intero 11 euro (acquistabile alle casse in Fiera)

- Ridotto 9 euro (acquistabile online, valido una sola volta, a scelta in qualsiasi giorno della fiera)

- Ridotto plus 7 euro (acquistabile alle casse in Fiera solo per alcune categorie di visitatori)

- Ingresso gratuito riservato a bambini fino a 9 anni compiuti; persone con disabilità pari al 100% + 1 accompagnatore.

Parcheggio: 3 euro (forfait giornaliero); bus 10 euro (forfait giornaliero)

www.fieracreattiva.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA