Creattiva, tutto pronto alla Fiera

Dal 7 al 10 marzo arti manuali al centro Al via Creattiva: le appassionate di arti manuali potranno incontrarsi alla Fiera di Bergamo dal 7 al 10 marzo.

La kermesse organizzata da Ente Fiera Promoberg dedicata alle arti manuali, all’hobbistica e al bricolage, con l’edizione spring taglia in splendida forma il traguardo della 22a edizione a Bergamo.

Previsto il consueto pienone di espositori e un ricco calendario di eventi collaterali (oltre un migliaio) che fanno la gioia delle decine di migliaia di appassionate pronte a raggiungere Bergamo con ogni mezzo da ogni zona dell’Italia e anche dall’estero.

Sono 15mila i metri quadrati (tutti al coperto) del polo fieristico di Bergamo dedicati a Creattiva spring 2019. 258 le imprese, in rappresentanza di 16 regioni italiane e 8 paesi stranieri. La Lombardia si conferma la regione con più espositori: 103 imprese provenienti da 8 province, tra le quali si distingue quella di casa, la più numerosa in assoluto, con 35 imprese targate Bergamo.

Anche quest’anno tra gli stand le appassionate troveranno tutto quanto serve per realizzare anche i lavori più complicati. Dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, passando per un ventaglio di proposte da passarci giornate intere, quali trompe l’oeil, stencil, stamping, soft glass, pittura, decorazione ceramica, candele, arredo country, saponi, giochi, miniature, bambole, didattica per l’infanzia, composizioni floreali e…… tanto altro ancora.

L’edizione primaverile di Creattiva presenta Master Beads, evento imperdibile per tutte le appassionate di bigiotteria di alta qualità, giunto al terzo appuntamento. Quattordici note designer creative conosciute in tutto il mondo si danno appuntamento a Bergamo per l’evento più importante del settore nel nostro paese. Inoltre, a conclusione degli attesissimi corsi, Master Beads presenta un fashion show in programma domenica 10 marzo alle ore 16 presso la sala Caravaggio della Fiera, in collaborazione con l’Istituto di moda Luisa Scivales di Bergamo.

Per il pubblico di Creattiva saranno come sempre in funzione durante l’apertura della manifestazione le navette gratuite targate Promoberg con tragitto A/R Fiera-Stazione FS di Bergamo e Fiera-Aeroporto BGY Orio al Serio. Sommando le presenze registrate nei tre appuntamenti (i due a Bergamo e Napoli), sono circa 140mila le appassionate che partecipano ogni anno alla manifestazione, dati che hanno ricadute molto positive per il nostro territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA