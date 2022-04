Dalla Regione altri 7 milioni per sostenere le cooperative lombarde

Per la capitalizzazione e la crescita delle cooperative la Regione Lombardia ha stanziato 7,2 milioni di euro. Una dotazione economica che si compone di 3,2 milioni per finanziare tutti i progetti già approvati e quasi 4 milioni per sostenere nuove richieste. Risorse che vanno ad aggiungersi ai 9 milioni di euro messi a disposizione nel 2021 sempre nell’ottica del sostegno al piano di sviluppo delle aziende cooperative.