Deliveroo cresce ancora nella Bassa Bergamasca

La società è sbarcata in Bergamasca nel 2017 - i rider sono lavoratori autonomi inquadrati secondo il contratto nazionale firmato tra AssoDelivery e Ugl - e da allora ha stretto collaborazioni con centinaia di locali. Ora in questi comuni della Bassa Bergamasca «Deliveroo - spiega la società - conta di collaborare e creare opportunità di business e lavoro per decine di nuovi ristoranti partner e rider».