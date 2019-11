Design e arredamento in Fiera

Torna il Salone del Mobile Da venerdì 22 novembre a domenica 24 novembre alla Fiera di Bergamo performance, show cooking e musica negli stand con le ultime novità del settore.

Messi in archivio con buoni risultati i primi tre giorni andati in scena lo scorso weekend (lungo), da venerdì 22 a domenica 24 novembre 2019 torna alla Fiera di Bergamo il Salone del Mobile, la kermesse firmata Promoberg dedicata alla filiera dell’arredamento e design. Alla sua 17esima edizione, il Salone di Bergamo ha raccolto dai visitatori giudizi positivi per l’alta qualità delle ambientazioni proposte, le immancabili novità e gli eventi che completano nel migliore dei modi la visita tra gli stand. Ottanta le realtà espositive (produttori, distributori, artigiani) protagoniste del Salone del Mobile 2019, che presentano sui 13 mila metri quadrati dedicati alla manifestazione soluzioni di ogni genere, per soddisfare anche le richieste più esigenti.

«Chi entra al Salone del Mobile di Bergamo sa di poter trovare la soluzione ideale per arredare la propria casa come meglio desidera, grazie a proposte “personalizzate” sempre originali e di tendenza, anche grazie alla sempre più diffusa formula “chiavi in mano”, plus di servizio di molti espositori presenti. I grandi stand sono allestiti replicando delle vere e proprie abitazioni arredate con la massima qualità e curate nei minimi dettagli» spiegano gli organizzatori.

Gli appuntamenti del secondo tempo del Salone del Mobile. Nelle tre giornate, dalle 18 alle 19, all’ingresso dei padiglioni il pubblico sarà accolto da una piacevole degustazione gastronomica. Sabato, chi entra dalle 10.30 alle 14 (la chiusura è fissata alle 20), può partecipare al concorso che premia quattro fortunati visitatori con altrettanti buoni spesa da 2mila euro cadauno. Nel weekend, performance «live» in chiave jazz di Desiree Da Silva, Giovanni Colombo, Roberto Carminati, Emilio Maciel e tanti altri musicisti. Sempre sabato e domenica (alle 15 e alle 17), tornano gli imperdibili show cooking proposti da David Fiordigiglio, 23 anni di Pianico, già chef Resident di Forte Village Resort presso il ristorante Hell’s Kitchen, scelto direttamente dallo chef Carlo Cracco, e chef ambassador per La Montina Franciacorta.

Oltre all’importante collaborazione con il Gruppo Mobili e Arredamento di Ascom Confcommercio Bergamo presieduto da Lorenzo Cereda, la mostra d’arredamento e design ha il sostegno dei main sponsor UBI Banca e Credito Bergamasco Banco BPM e di Camera di Commercio di Bergamo e Bergamo Fiera Nuova, storici partner dell’ente fieristico.

Orari: venerdì 18.00 - 22.00; sabato e domenica: 10.30 - 20.00. Ticket: Intero 8 euro; Ridotto (over 65 anni) 5 euro; Biglietto Omaggio sino ai 14 anni. Parcheggio: 3 euro (forfait giornaliero). Info www.fieradelmobile-bergamo.it.

