Direct Advisory, da Fideuram nuovo modello di consulenza

È stato presentato a Milano, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di via Melchiorre Gioia 22, il nuovo modello di consulenza Direct Advisory , un’iniziativa che potenzia la piattaforma digitale Fideuram Direct, dedicata a risparmiatori e trader che desiderano investire da remoto sui mercati finanziari.

Il nuovo modello di consulenza Direct Advisory, pensato per la nuova generazione di risparmiatori che predilige un approccio alla pianificazione finanziaria innovativo, si distingue per: l’equilibrio tra esperienza digitale e relazione umana, un ricco catalogo d’offerta di Fideuram Asset Management, un’offerta prodotti selezionati dei migliori asset manager internazionali, l’impiego della piattaforma Aladdin tra le più sofisticate nella costruzione guidata di portafogli e nella gestione del rischio oltre a un team di Direct Banker chiamati a costruire e gestire i portafogli d’investimento che meglio rispondono ai bisogni della clientela anche avvalendosi di soluzioni per dialogare con i clienti a distanza.