Dopo Milano, si pensa anche a Bergamo

Al via l’avventura Starbucks in Italia - Foto È conto alla rovescia a Milano per l’apertura del primo Starbucks. I primi caffè saranno serviti venerdì 7 settembre dalle 9 quando l’ex Palazzo delle Poste in piazza Cordusio, a Milano.

Siamo quindi a due passi dal Duomo: è qui lo spazio scelto dal colosso americano come location di prestigio per l’approdo in Italia, aprirà le porte al pubblico. Questa sera invece il grande evento istituzionale d’inaugurazione. Un’operazione studiata nei minimi dettagli, che porta anche la firma del bergamasco Antonio Percassi. E già si parla di nuove aperture sempre lungo la strada tracciata dalla collaborazione con Percassi.

Previsti altri 4 store su Milano da qui alla fine dell’anno. E a Bergamo? «L’azienda valuterà il percorso di sviluppo, ma Percassi nasce a Bergamo, quindi sicuramente sarà fatta una valutazione più forte», hanno assicurato. Intanto le sorprese annunciate sono molte.

