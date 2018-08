È lo shopping center più grande d’Europa

Al via i lavori, impiego per 17 mila persone Westfield Milano è una joint venture tra il colosso australiano Westfield Corp e la Stilo Immobiliare Finanziaria (che opera attraverso Arcus Real Estate) dell’imprenditore bergamasco Antonio Percassi.

Il via ai lavori, arrivato in questi giorni dal Comune di Segrate, è previsto alla fine dell’ann: Westfield Milano, situato nell’area ex dogana a Segrate e a soli dieci minuti dall’aeroporto di Linate, sarà, la più grande destinazione per lo shopping, la ristorazione e l’intrattenimento dell’Europa continentale, battuto solo dall’omologo centro Westfield Londra.

Westfield Milano è una joint venture tra il colosso australiano Westfield Corp, uno dei gruppi di centri commerciali più importanti al mondo che detiene il 75% dello sviluppo, e la Stilo Immobiliare Finanziaria (che opera attraverso Arcus Real Estate) dell’imprenditore bergamasco Antonio Percassi, con il 25% e avvierà uno sportello lavoro chiamato a gestire le offerte occupazionali del centro commerciale: sono previsti 17mila posti di lavoro.

