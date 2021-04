Euronext, il mercato finanziario sposta il data center da Londra a Bergamo L’annuncio: Euronext trasferirà il suo «core data center» da Londra a Bergamo entro il 2022. Firmato il contratto con Aruba spa.

Euronext trasferirà il suo «core data center» da Londra a Bergamo, un «chiaro segnale» del ruolo e degli investimenti che il gruppo riserva all’Italia. Lo ha annunciato Stéphane Boujnah, ceo e presidente del consiglio di gestione di Euronext, in conference call con i giornalisti nella mattinata di giovedì 29 aprile.

Euronext è il principale mercato finanziario e borsa valori pan-europeo nell’Eurozona e proprio oggi ha completato l’acquisizione di Borsa Italiana dal London Stock Exchange per un controvalore di 4.444 milioni di euro. Lo si legge in una nota di Euronext in cui si annuncia anche che Cdp Equity e Intesa Sanpaolo entrano a far parte degli «azionisti di riferimento» del gruppo con la sottoscrizione di un private placement da 579 milioni di euro «con l’impegno a lungo termine di supportare le ambizioni di crescita» del polo borsistico paneuropeo. Cdp equity ha sottoscritto 5,6 milioni di azioni, diventando con il 7,31% del capitale uno dei due principali azionisti di Euronext mentre Intesa ha acquistato 1 milione di titoli.

Boujnah ha sottolineato che la decisione di ricollocare il data center è stata presa in scia alla Brexit. «Avremmo potuto trasferirlo a Parigi o ad Amsterdam» ma la scelta di Bergamo «è un chiaro segnale dell’investimento sull’Italia», ha spiegato ai giornalisti. Euronext, si legge nella nota relativa al closing, ha già «firmato un contratto con Aruba spa per il trasferimento del principale data center del gruppo». «La prima parte della migrazione», che resta «soggetta all’approvazione delle autorità e agli aspetti operativi, è fissata per il 2022».

«La migrazione - si legge ancora - è stata concepita in risposta a molteplici fattori, tra cui l’acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, la dinamica creata dalla Brexit e una forte volontà di collocare il principale data center del Gruppo in un paese in cui Euronext conduce business di grandi dimensioni. Questa migrazione è stata pensata in modo tale da essere pronti per la migrazione dei mercati di Borsa Italiana sulla piattaforma di trading Optiq entro il 2023».

