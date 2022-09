Gewiss vuole acquisire «Performance in Lighting»

« Sono in atto degli incontri finalizzati a valutare la possibile acquisizione da parte di Gewiss della storica azienda del settore illuminotecnico internazionale «Performance in Lighting ».

Queste alcune righe del comunicato che le due società hanno diramato nella giornata di lunedì 5 settembre. «Qualora il processo abbia esito positivo, il progetto consentirà di estendere le reciproche opportunità di business, confermando il percorso di crescita intrapreso da Gewiss attraverso l’acquisizione di nuove quote di mercato in un settore considerato strategico e facendo di Performance in Lighting l’asset fondamentale per l’illuminazione ».

Il Gruppo Performance in Lighting è un player internazionale nel settore dell’illuminazione che dal 2017 include sotto un unico brand i 4 marchi di storico rilievo nel comparto della luce: Prisma, Spittler, Sbp e Sbp Urban Lighting. Con sede a Colognola ai Colli (Verona) e con importanti unità produttive in Germania, Belgio e Stati Uniti, si attesta tra le principali realtà industriali nel comparto dell’illuminazione professionale. Performance in Lighting vanta oltre 500 collaboratori, una presenza in più di 100 Paesi, filiali aperte in Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Usa, Uk, Finlandia, Portogallo, Australia e Dubai.