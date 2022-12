Il bilancio Seas: personale raddoppiato per la manutenzione di aeromobili

Seas, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del Gruppo Ryanair presente in 17 aeroporti tra cui lo scalo di Orio al Serio, cresce ancora e consolida la posizione di azienda leader nel settore a livello nazionale, avendo raggiunto nel corso del 2022 nuovi importanti obiettivi. Dal 1° gennaio 2022 il personale di Seas è quasi raddoppiato - fa sapere la società in una nota -, passato da 247 ai 405 dipendenti attuali, con una età media di 35 anni e la presenza di 25 donne distribuite in diversi ruoli e qualifiche di alto profilo strategico e operativo. Inoltre, l’attività di Seas - spiega la società in una nota - sul territorio italiano genera un indotto di circa 1.500 posti di lavoro.