Il Cotonificio Zambaiti scommette sul fotovoltaico

Il progetto è stato pensato l’anno scorso e, a guardarlo nel contesto di oggi, si è rivelato particolarmente lungimirante. Il primo passo - nella prima metà del 2021 - è stata la diagnosi energetica, ovvero i consumi degli impianti per individuare le opportunità di risparmio. Poi, a settembre, è uscito un bando di Regione Lombardia che sembrava ritagliato su misura e infatti il Cotonificio Zambaiti di Cene non solo ha partecipato, ma ha ottenuto il primo posto in graduatoria su oltre 120 beneficiari. Il vantaggio è che l’azienda tessile bergamasca otterrà contributi pari al 30% della spesa complessiva per installare un impianto fotovoltaico. Ovvero 390 mila euro circa a fronte di un investimento di 1,2 milioni.