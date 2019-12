Impresa Percassi incorpora Mangiavacchi

Nuovo polo edilizio, lavori per 400 milioni

Impresa Percassi e Mangiavacchi Pedercini convolano a nozze. Le due società hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’integrazione in Impresa Percassi di tutto il business costruzioni della Mangiavacchi Pedercini per far nascere un nuovo polo delle costruzioni nell’edilizia civile privata.