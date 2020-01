L’arte sbarca alla Fiera di Bergamo

Due manifestazioni dall’11 al 19 gennaio Il quartiere fieristico di Bergamo è pronto ad aprire le porte all’arte antica, moderna e contemporanea con le due manifestazioni artistiche: BAF – Bergamo Arte Fiera che si svolgerà dall’11 al 13 gennaio e IFA – Italian Fine Art che, inaugurata contestualmente a BAF, proseguirà fino al 19 gennaio.

Il percorso, ideato e coadiuvato dal direttore artistico Sergio Radici in collaborazione con Fernando Zaccaria, presenta prestigiose opere esposte dalle oltre 150 gallerie. Per proporre ai visitatori e ai collezionisti un’offerta artistica più ampia e per valorizzare maggiormente le due mostre sono stati progettati degli eventi collaterali, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione e rendere sempre più interattive le fiere.

Domenica 12 gennaio, infatti, saranno inaugurati i talk dell’arte curati da Cesare Biasini Selvaggi - giornalista e manager culturale - ai quali parteciperanno ospiti d’eccezione considerati dal mondo dell’arte punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo.

«L’arte è un mondo complesso, fatto di segreti e regole non scritte” dichiara Cesare Biasini Selvaggi - “Per essere un artista, collezionista o professionista di successo, è indispensabile conoscerne i protagonisti e le dinamiche che regolano il mercato. Questi saranno i temi affrontati nel programma dei talk che curo alla Fiera di Bergamo, a partire dall’intervista all’esperto e divulgatore Andrea Concas, per introdurre il pubblico al Sistema dell’Arte, orientarlo sulle nuove professionalità e opportunità, esplorando il mercato con le gallerie, i collezionisti e gli archivi d’artista, parlando di valorizzazione, mostre, fiere, comunicazione e social network».

Alle ore 15 Alessandra Pioselli - critico d’arte, curatore, giornalista pubblicista, direttore dell’Accademia di belle arti G. Carrara di Bergamo - insieme ai collezionisti e associati ACACIA – Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana – Fabio Bernasconi, Riccardo Gianni e Alessandro Valentinis, presenterà due talk: il primo dedicato al collezionismo d’arte moderna e contemporanea tra prospettive di sviluppo e di continuità e il secondo sull’identikit del collezionista 3.0.

Per l’edizione 2020, IFA-BAF offre a Bergamo la mostra collaterale dedicata a Gabriele Basilico, fotografo italiano conosciuto come uno tra i più grandi maestri di fotografia contemporanea sia in Italia che in Europa. «L’unico metodo costante nella mia esperienza professionale, in passato e anche oggi, è guardare moltissimo, fino alla stanchezza fisica, fino alla saturazione della memoria. Solo allora comincio a fotografare in modo operativo. Il gesto fondamentale del fotografo è il guardare, quello che succede dopo è semplicemente una verifica», questo il pensiero del fotografo riportato da Giovanna Calvenzi, direttore dell’archivio Gabriele Basilico. La mostra installata nel padiglione di BAF e visitabile fino al 19 gennaio è stata realizzata con la courtesy di ANCE Bergamo.«Siamo particolarmente lieti di contribuire con alcune immagini alla mostra fotografica dedicata a Gabriele Basilico - ha dichiarato Vanessa Pesenti, presidente dell’Associazione - L’artista, in occasione del 50° anniversario di fondazione di Ance Bergamo, nel 1998 ha sapientemente raccontato attraverso i suoi scatti la trasformazione della città e le sue contraddizioni, documentando i luoghi del vivere e dell’abitare quotidiano insieme alla fatica creativa di chi li costruisce».

Inaugurazione venerdì 10 gennaio ore 18.30

Le due manifestazioni artistiche presso il quartiere fieristico di Bergamo si potranno visitare nei seguenti orari:

BAF – dall’11 al 13 gennaio: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20; lunedì dalle ore 10 alle ore 12.30

IFA - dall’11 al 19 gennaio: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 20; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20

Ingressi:

BAF – 10 euro

IFA – 10 euro

Nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 gennaio con l’acquisto del biglietto di IFA sarà possibile accedere anche a BAF. L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino ai 16 anni compiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA