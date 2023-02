Le arti manuali in fiera: torna Creattiva ed è sempre più grande

Appuntamento imperdibile per le appassionate del «fatto a mano», da giovedì 2 a domenica 5 marzo 2023 alla Fiera di Bergamo torna la versione primaverile di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali ideata e organizzata da Promoberg.

Si tratta del 27esimo appuntamento al polo fieristico di via Lunga per la manifestazione che sin dal debutto (nell’autunno del 2008) è diventata un punto di riferimento per gli operatori del settore handmade e per le tante decine di migliaia di appassionate (il pubblico è quasi esclusivamente al femminile), che ad ogni edizione si mettono in viaggio con ogni mezzo da tutta Italia e in parte anche dall’estero per raggiungere il capoluogo orobico. Tra gli stand allestiti da 208 imprese (tra cui 15 straniere) sui 15mila metri quadrati al coperto si trova davvero di tutto per creare con le proprie mani dei prodotti unici e originali: dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, passando per trompe-l’œil, stencil, stamping, soft glass, pittura, decorazione ceramica, candele, arredo country, saponi, giochi, miniature, didattica per l’infanzia, composizioni floreali e tanto altro ancora, a Creattiva è tutto un inno alla fantasia.

Rispetto ad un anno fa (quando erano state 177), aumentano complessivamente del 17% le imprese, con un incremento ancora maggiore (+25%) per quelle straniere (erano 12).

Alla ricchissima proposta espositiva si abbina l’altrettanto nutrita agenda di eventi collaterali promossa dagli organizzatori e dagli stessi espositori, con centinaia e centinaia di appuntamenti (gratuiti o a pagamento), tra laboratori, corsi, dimostrazioni e workshop.

Creattiva Bergamo primavera 2023: numeri, orari, ticket

Creattiva si estende su quindicimila metri quadrati di superficie e vede protagoniste 208 imprese (tra cui 15 estere), provenienti da 15 regioni italiane (dalla Lombardia alla Sicilia, dal Veneto alla Puglia, passando per Piemonte, Liguria, Lazio, Toscana e tante altre) e da 12 paesi stranieri. Rispetto ad un anno fa, le imprese sono aumentate complessivamente del 17%, con un incremento ancora più marcato (+25%) per quelle straniere. La Lombardia si conferma la regione più rappresentata, con 82 imprese provenienti da 10 province, tra le quali svetta quella di casa: 24 le imprese della Bergamasca, seguite a ruota da Milano (21 imprese), poi Lecco (11), Varese (7) e Como (6). Secondo gradino del podio regionale al Veneto (31 imprese), terzo per l’Emilia-Romagna (16 imprese); seguono il Piemonte (14 imprese), la Toscana (10) e la Campania (7). Tra le imprese straniere, i Paesi maggiormente rappresentati sono Germania, India e Spagna (due espositori a testa); un’imprese a testa per Gran Bretagna, Cile, Ecuador, Francia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, San Marino e Ungheria.

Ecco gli orari: dalle 9.30 alle 18.30 (domenica chiusura 18).

Ticket: biglietto intero 10 euro (online 8 euro); ridotto plus 6 euro (online 5 euro). Per gli ingressi da giovedì a sabato dalle ore 16.30 (happy hour), 5 euro (online 4 euro). Domenica ingresso gratuito dalle ore 16:30.

Info e ticket: www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva

Parking: 4 euro.

Creattiva sostenibile con le navette gratuite - Durante i quattro giorni di Creattiva sono in funzione due navette gratuite che durante gli orari d’apertura della manifestazione coprono i tragitti A/R dalla Fiera di Bergamo alla stazione FS di Bergamo e dalla Fiera all’aeroporto Milano Bergamo di Orio al Serio (BGY).

Eventi principali

Tra gli eventi più attesi di Creattiva, torna a splendere Master Beads, l’appuntamento dedicato al settore della bigiotteria di alto livello. Acclamate designer creative provenienti da diversi paesi stranieri si danno appuntamento a Bergamo per condividere le più innovative tecniche creative: bead embroidery, shibori, soutache, raw, tessitura e macramé non avranno più segreti frequentando i corsi (a pagamento) mirati e qualificati.

In programma anche Creattiva Academy, un’area dedicata al mondo del disegno e della pittura per imparare nuove tecniche o migliorare quelle che già si conoscono, partecipando alle attività gratuite organizzate presso lo spazio corsi (padiglione A). Iscrizione ai corsi: https://bergamo-creattiva.inetflowhosting.it/site/events.xsp

L’area di Master stitch è invece dedicata al mondo del cucito e offre l’opportunità di imparare nuove tecniche o migliorare quelle che già si conoscono, partecipando alle attività gratuite organizzate da Promoberg presso lo spazio corsi (padiglione B). Corsi (durata di circa due ore): confezionamento di una maglia, progetto di maglia con manica a chimono e scollo a giro: necessaria la competenza nell’uso basico di macchina per cucire e tagliacuci; confezionamento di un vestito, progetto di abito “a sacco” nel quale si utilizzeranno le tre macchine: per cucire, tagliacuci e copertura; Confezionamento di un pareo & turbante, progetto in unica taglia dove si accoppieranno tessuto di cotone e tessuto di spugna, si richiede minima conoscenza dell’uso della macchina per cucire.