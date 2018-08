Le ferrovie assumono operai

Richieste anche per Milano Continuano le assunzioni nel gruppo Ferrovie dello Stato con possibilità anche per i lavoratori bergamaschi di trovare un posto di lavoro con Trenitalia. L’offerta è la posizione di operaio specializzato manutenzione infrastruttura per il 2018.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura da inserire in RFI S.p.A. per le Direzioni Territoriali Produzione di Milano. Il ruolo prevede attività pratico/operative relative ad installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie. L’inserimento avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante. Scadenza invio domande 26 agosto 2018.Costituirà titolo preferenziale per Milano la residenza anche nella province di Bergamo.

I requisiti

Diploma quinquennale di ambito Tecnico indirizzi: elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccatronica, meccanica ed energia costruzione ambiente e territorio o geometra, trasporti e logistica.Costituirà titolo preferenziale la maggiore votazione conseguita nel diploma.

Possesso di patente B.

Età compresa tra 18 e 29 anni inclusi, tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento.

È inoltre necessario il possesso di specifici requisiti fisici richiesti per il ruolo di «Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture», consultabili alla pagina «Requisiti Fisici» all’interno della sezione «Lavora con noi» del sito www.fsitaliane.it.

