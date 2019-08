Lidl apre a Costa Volpino

Undici nuovi posti di lavoro Lidl ampli la rete commerciale con l’inaugurazione, giovedì 29 agosto, di uno store a Costa Volpino in Via Togliatti.

L’attenzione alla sostenibilità e all’efficienza sono alla base del nuovo store che rientra in classe energetica A+ ed è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e di due colonnine per il rifornimento di automobili elettriche o ibride. L’edificio vanta un’area vendita di circa 1.300 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da oltre 50 kW. Inoltre, il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a led di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

«Oltre al nuovo punto vendita, Lidl ha compiuto significative migliorie alla viabilità grazie alla costruzione di una rotatoria e di un tratto di pista ciclabile» spiega l’azienda.

Importante anche il risvolto occupazionale di questa nuova apertura: sono ben 11 i neo assunti che inizieranno il loro percorso lavorativo in Lidl. Lidl Italia ha annunciato per l’anno in corso un piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro che comprende lo sviluppo della rete vendita, con l’apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati, e l’assunzione di oltre 2.000 nuovi collaboratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA