Lunedì sciopero Conad-Auchan

I sindacati: chiediamo certezze I rappresentanti dei lavoratori spiegano i motivi dello sciopero in programma lunedì 23 dicembre, proprio nei giorni pre natalizi.

Secondo i sindacati «c’è ancora tanto di non detto e non sicuro nella trattativa con Conad per l’acquisizione dei punti vendita Auchan in provincia di Bergamo». Nella nostra provincia, 700 lavoratori sono ancora in ansia, «perchè non hanno ottenuto risposte tranquillizzanti sul loro futuro e due negozi (Verdello e Sarnico) più l’Iper di Antegnate ancora non risultano tra i “salvati”, mentre per gli ipermercato di Bergamo e Curno non è stato presentato alcun piano industriale che possa far capire quale organizzazione sarà loro data».



Filcams-Cgil.Fisascat-Cisl e Uiltucs Bergamo hanno organizzato la mobilitazione di lunedì quando dalle 10 alle 12 si troveranno a Milano sotto la sede di Regione Lombardia con i lavoratori coinvolti nella vicenda, a chiedere interventi per dirimere una situazione che fatica a risolversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA