Lutto nel mondo dei sindacati: è morto Domenico Pesenti

Per Ferdinando Piccinini, ex Segretario generale di Filca e Cisl Bergamo, «Domenico Pesenti è stato un uomo competente, serio, appassionato e di saldo rigore etico. Con lui ho intessuto un rapporto di profonda amicizia e stima reciproca. Era un uomo diretto anche nelle relazioni. A livello sindacale era un uomo di grande concretezza. Sapeva focalizzare i problemi e puntare su obiettivi risolutivi. A Bergamo ha rafforzato la categoria della Filca in modo significativo.È stato tra i fondatori dell’Edilcassa artigiana e poi, nella sua esperienza romana nella segreteria della Filca, ha avuto molto a cuore il tema della sicurezza sul lavoro lanciando il tema della patente a punti intesa nel penalizzare le imprese che non investono sul fronte della sicurezza».