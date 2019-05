Macchine per costruire macchine

12 imprenditori si raccontano su Fb Dodici 12 imprenditori della filiera del materiale elettrico per macchine industriali ci racconteranno la loro storia. Segui la diretta con i backstage su Facebook.

Dove si producono nella Bergamasca i piccoli componenti in plastica o in metallo, le molle e tutto quanto serve per assemblare componenti elettrici “Made in bergamo” che costituiranno i quadri di comando o il cuore di macchine, sempre realizzate nella nostra provincia, che sfornano prodotti che noi consumiamo ogni giorno?

Dodici 12 imprenditori della filiera del materiale elettrico per macchine industriali ci racconteranno la loro storia e le loro esperienze, il funzionamento della rete che li lega, il loro rapporto col territorio, i dipendenti, i giovani che cercano lavoro.

L’appuntamento è in programma dalle 19 di lunedì sera 13 maggio alla Lovato Electric di Gorle: qui la nostra redazione Skille realizzerà una speciale trasmissione che verrà trasmessa da BergamoTv.

Seguiremo l’evento, a partire dalle 18.30, con alcune dirette Facebook che potrete seguire qui .

