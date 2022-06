Mascio, ingaggiato Pierpaolo Marini

Quello di Marino è un ritorno visto che disputò a Treviglio la stagione sportiva 2016-2017 lasciando un buon ricordo pure sotto l’aspetto umano. È la pedina che, sotto parecchi aspetti, è adatta a sostituire il partente capitan Reati. Dotto atleticamente, è portatore di punti da «fuori» compresa la grande distanza. Il giocatore è stato oggetto di trattative da circa un mese e alla fine l’operazione si è conclusa con enorme soddisfazione da parte della dirigenza del club presieduto da patron Stefano Mascio. Marini vanta esperienze sia in serie A2 sia nella massima divisione nazionale.

Pierpaolo Marini

«Riteniamo che Marini - commenta il direttore sportivo Euclide Insogna- sia l’atleta in piena linea con le nostre ambizioni. Abbiamo un buon ricordo di lui durante la permanenza al PalaFacchetti: da allora ha proseguito un percorso in continua evoluzione tecnica accumulando solidità e affidabilità. Siamo certi che darà energia e vitalità alla squadra, elementi fondamentali sui quali stiamo costruendo il roster per il prossimo campionato».