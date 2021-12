Nike, nuovo store a Milano: è il numero 23 per Percassi

Con l’apertura, nei giorni scorsi, del nuovo store Nike Milano Loreto, salgono a 23 i negozi dell’iconico marchio sportivo Usa aperti in Italia da Percassi, partner licenziatario di Nike per il Sud Europa, per il quale ha realizzato anche le aperture di 2 negozi in Spagna, 3 in Portogallo e 3 in Grecia.