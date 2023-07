Nuove auto, avanti con gli incentivi. Da Bergamo già 300 richieste

Ancora 6 milioni disponibili

Fino a 4 mila euro di contributi

Il contributo arriva fino a 4.000 euro.«Un intervento - ha ribadito Maione - tutt’altro che ideologico, ma concreto, in stile lombardo, atteso da tante famiglie per finalizzare un acquisto impegnativo come quello dell’automobile. Il sostegno regionale varia a seconda della capacità di ridurre le emissioni inquinanti del veicolo acquistato. Stiamo anche valutando di avviare entro l’anno una nuova misura per la sostituzione dei veicoli di proprietà delle piccole e medie imprese».

Le tipologie di incentivi

Gli incentivi sono divisi a seconda delle emissioni. In particolare, il contributo ammonta a: 4.000 euro per auto a zero emissioni (es. elettrica pura o idrogeno); 2.500 euro per auto con emissioni di CO2 « 60 g/km e NOX « 85.8 mg/km (euro 6D benzina, metano, GPL o ibride); 2.000 euro per auto con emissioni di CO2 «60 g/km e NOX « 126 mg/km (euro 6D diesel); 2.000 euro per auto con emissioni di 60 < CO2 « 120 g/km e NOX «85.8 mg/km (euro 6D benzina, metano, GPL o ibride); 1.500 euro per auto con emissioni di 60 < CO2 (euro 6D diesel). Il contributo regionale è cumulabile solo con gli incentivi statali riferiti alla stessa tipologia di intervento.