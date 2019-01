Reddito di cittadinanza e quota 100

Dalle 21 su BgTv telefona a «Incontri» Questa sera su BergamoTv, dalle 21, una puntata speciale in prima serata di «Incontri», la trasmissione che nelle prime settimane dell’anno ha fatto registrare un record di telefonate di cittadini interessati alle risposte degli esperti sui temi dei diritti e delle regole.

Reddito di cittadinanza e pensioni a quota cento: saranno questi i due argomenti principali della puntata di oggi, condotta da Max Pavan e con in studio professionisti del settore, che potranno fornire chiarimenti, sciogliere dubbi, dare spiegazioni sulle opportunità inserite nel decreto del governo proprio in tema di fisco e previdenza sociale, due temi particolarmente «caldi» in questi giorni. Telefono aperto, risposte rapide e approfondimento competente saranno i tre ingredienti della serata, unica nel suo genere. Per ricevere risposta alle proprie domande o per chiarire basterà chiamare in diretta al numero verde (dunque completamente gratuito per chi chiama) al 800.110.445 oppure mandare una mail a redazione@bergamotv.it.

In studio, ospiti di Max Pavan e in veste di esperti, ci saranno Monica Gardana, direttrice del Servizio Fiscale della Cisl, che risponderà su reddito di cittadinanza, ma anche sgravi ed esenzioni, mentre per quanto riguarda le pensioni, dunque anche la famosa Quota 100, sarà presente in studio Anita Capoferri, funzionario del Patronato Inca Cgil.

Una serata particolare insomma, nel solco di quella televisione di servizio in cui Bergamo Tv si è negli anni distinta e che ogni giorno, dalle 18 alle 18.45, crea un legame con migliaia di spettatori in tutta Lombardia e anche oltre. Le telefonate che riescono ad andare in onda sono ogni sera tra le quindici e le venti, oltre ai quesiti che arrivano via mail. Ogni serata con un proprio pubblico di affezionati: il lunedì ci si occupa del fisco, sgravi ed esenzioni; il martedì, con la presenza ventennale del tenente Locatelli, il tema è quello delle multe; il mercoledì, con Claudio Azzola, i dubbi sciolti sono quelli relativi alla vita di condominio; il giovedì è il giorno delle successioni testamentarie e delle eredità, grazie al contributo dei professionisti del collegio notarile di Bergamo; il venerdì gran finale con le pensioni e tutto ciò che attiene contributi e previdenza.

