Resta il «Bonus pubblicità» per imprese che investono

Confermato anche per quest’anno il bonus pubblicità. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

Il bonus

Il bonus vale anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente: in linea con quanto stabilito per gli ultimi due anni, per avere il bonus non è quindi necessario avere incrementato almeno dell’uno percento gli investimenti in pubblicità rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente.

Come fare domanda

La domanda per accedere al bonus va inviata tramite all’Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), attraverso apposita procedura nella sezione dell’Area riservata (barra blu in alto a destra) muniti di una delle seguenti identità: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d’identità elettronica (Cie), seguendo il percorso: «Vai nella sezione Servizi’ - ‘Agevolazioni - Comunicazione credito imposta investimenti pubblicitari». Sino al prossimo 31 marzo si deve inviare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta relativa agli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno 2022. Si tratta di una sorta di prenotazione delle risorse (con un form da compilare e firmare digitalmente) contenente (oltre ai dati di investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati di investimenti già effettuati e/o in programma per l’anno 2022 distribuiti sui vari media (stampa, emittenti Tv e radio) e il credito d’imposta richiesto. Prima dell’invio, si possono salvare i dati in una bozza.

