Saldi invernali, in Lombardia si inizia il 5 gennaio Si apre ufficialmente la stagione dei saldi invernali. Sicilia e Basilicata fanno da apripista con l’avvio già il 2 gennaio delle vendite di fine stagione, che nella maggior parte delle regioni scatteranno invece il 5, Lombardia compresa.

Seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni, i saldi invernali registreranno anche nel 2022 un calo complessivo delle vendite, col giro d’affari degli sconti di fine stagione che perderà oltre 1 miliardo di euro rispetto al periodo pre-Covid. Lo afferma il Codacons, che diffonde le stime sull’andamento degli sconti stagionali.

«Rispetto ai saldi invernali del 2020, gli sconti di fine stagione del 2022 subiranno una contrazione delle vendite pari al -21% - spiega l’associazione -. Il giro d’affari complessivo passa infatti dai 5,2 miliardi di euro del 2020 ai circa 4,1 miliardi del 2022, perdendo oltre un miliardo di euro rispetto al periodo pre-Covid».

«Alla base del flop dei saldi - afferma il presidente Carlo Rienzi - non solo il Black Friday di novembre e le feste di Natale che hanno già assorbito una fetta consistente degli acquisti degli italiani, ma anche i forti rincari delle bollette e l’aumento dei prezzi al dettaglio, fattori che frenano gli acquisti delle famiglie e impongono una maggiore cautela nella spesa». Secondo le prime stile, quattro italiani su 10 andranno a caccia di sconti con in tasca un budget in media di 120-150 euro.

