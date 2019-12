Sciopero Conad-Auchan a Milano

Anche i bergamaschi alla manifestazione Diverse centinaia di lavoratori sono sotto il Palazzo Lombardia a Milano nel giorno dello sciopero Auchan.

Filcams Cigl, Fisascat Cisl e Uiltucs di Bergamo hanno portato numerosi dipendenti del gruppo francese, in attesa di conoscere il proprio futuro nella vicenda dell’acquisto da parte di Conad, a manifestare la propria preoccupazione. Lo sciopero si è svolto a Milano tra le 10 e le 12 di lunedì 23 dicembre: «C’è ancora tanto di non detto e non sicuro nella trattativa con Conad per l’acquisizione dei punti vendita Auchan in provincia di Bergamo» avevano spiegato il motivo della protesta i sindacati bergamaschi.

Nella nostra provincia, 700 lavoratori sono ancora in ansia, «perchè non hanno ottenuto risposte tranquillizzanti sul loro futuro e due negozi (Verdello e Sarnico) più l’Iper di Antegnate ancora non risultano tra i “salvati”, mentre per gli ipermercato di Bergamo e Curno non è stato presentato alcun piano industriale che possa far capire quale organizzazione sarà loro data».

© RIPRODUZIONE RISERVATA