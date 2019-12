Seriate, apre il supermercato Eurospin

Oltre 100 candidati: assunti in dieci In arrivo nuove assunzioni a Seriate grazie all’accordo di programma tra Comune e l’azienda di grande distribuzione.

In arrivo nuove assunzioni a Seriate grazie all’accordo di programma stipulato tra l’Amministrazione comunale ed Eurospin Italia, di prossima apertura in via Nazionale. «Trovare lavoro oggi non è facile. L’apertura di Eurospin è stata colta dal Comune come un’opportunità per offrire delle occupazioni per i giovani seriatesi – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli –. A seguito della convenzione stipulata tra l’Amministrazione comunale e l’azienda della grande distribuzione, sono stati selezionati dallo Sportello lavoro dell’Ambito di Seriate oltre un centinaio di candidati idonei, dei quali l’azienda ha scelto 10 persone da assumere. Altri posti di lavoro saranno presto disponibili con le aperture di nuove attività commerciali, previste nei prossimi mesi».

Secondo quanto previsto dall’accordo almeno il 50% dei nuovi posti di lavoro deve essere assegnato a residenti a Seriate. Lo Sportello Lavoro dell’Ambito di Seriate ha selezionato oltre un centinaio di candidati idonei, in linea con le richieste dell’azienda della grande distribuzione. Sono state 118 le persone che si sono presentate, di cui 28 under 30. Di queste 118, 74 hanno seguito il percorso proposto dallo sportello sostenendo un colloquio conoscitivo, dal quale sono state individuate 31 candidati. A seguito di colloqui successivi, Eurospin ha assunto 10 persone, di cui 8 giovani under 30, inseriti come addetti alle vendite, e 2 adulti over 30, inseriti come addetto banco gastronomia e assistente responsabile del punto vendita. Secondo quanto riferito dall’azienda la tipologia di contratto per i giovani sarà l’apprendistato, mentre per gli addetti alla vendita sarà a tempo determinato di 6 mesi, rinnovabile e finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato.

