Simbolo dello stile italiano, compiono 90 anni le bibite Sanpellegrino - Foto

La storia di Bibite Sanpellegrino comincia nel 1932 a Milano, grazie alla geniale intuizione del commendator Ezio Granelli, ex rappresentante di prodotti medicinali e allora proprietario della Sanpellegrino Spa, che prese una decisione che cambiò la sua vita e quella del mercato delle bevande italiane. Durante la fiera Campionaria di Milano decise, infatti, di offrire ai suoi ospiti una bevanda dissetante preparata sul momento, a base di acqua minerale, succo d’arancia e un pizzico di zucchero. La miscela conquistò a tal punto i presenti, entusiasmando i loro animi, che Granelli decise di provare a metterla sul mercato per tentare di conquistare il palato di tutti gli italiani. Nel giro di poco tempo l’imprenditore mise in azione una vera e propria macchina volta alla produzione di centinaia di litri di quella che da quel momento in poi venne chiamata «l’Aranciata Sanpellegrino».