S.Pellegrino, certificazione «ecologica»

Entro il 2025 per tutti gli impianti «Nestlè» Entro il 2025 tutti gli stabilimenti di Nestlè Vera otterranno la certificazione Aws (Alliance for Water Stewardship) che premia una gestione sostenibile delle risorse idriche e soprattutto la collaborazione con il territorio per preservare e migliorare la qualità dell’acqua disponibile e delle aree circostanti.

Lo scorso marzo - sottolinea il gruppo Sanpellegrino nella 47ma giornata mondiale dell’Ambiente - ha già ottenuto la certificazione lo stabilimento di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. E poi toccherà agli impianti di Castrocielo (Frosinone), S.Pellegrino a Sanpellegrino Terme nella Bergamasca, Levissima a Cepina Valdisotto (Sondrio), Acqua Panna a Scarperia (Firenze) e Nestlé Vera fonte In Bosco a San Giorgio in Bosco (Padova).

Entro il 2025 tutti gli stabilimenti di Nestlè Vera otterranno la certificazione Aws (Alliance for Water Stewardship) che premia una gestione sostenibile delle risorse idriche e soprattutto la collaborazione con il territorio per preservare e migliorare la qualità dell’acqua disponibile e delle aree circostanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA