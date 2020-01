Spese 2020 fiscalmente detraibili

«Indispensabili pagamenti tracciati» Federconsumatori Bergamo avverte che, a seguito della Legge di Bilancio 2020, per beneficiare degli sgravi fiscali relativi alle spese «detraibili» sostenute nel corso del corrente anno è indispensabile produrre la documentazione che ne attesti la tracciabilità.

In fase di dichiarazione dei redditi, questo adempimento comporta dover allegare, assieme alla ricevuta quietanzata, il documento attestante la modalità di pagamento utilizzata: i pagamenti delle spese «che danno diritto alla detrazione del 19% devono essere eseguiti con bancomat; carta di credito; carta prepagata; assegno bancario e circolare; bonifico bancario e postale… strumenti questi che comportano costi aggiuntivi alle spese sostenute» spiega l’associazione dei consumatori.

Sono soggette a queste regole le seguenti spese:

A)Visite specialistiche private,

Sono invece escluse dal pagamento «tracciabile» le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da quelle convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. «Rimane irrisolto il problema dei costi aggiuntivi da sostenere per la tracciabilità. Problema che si auspica venga risolto nei tempi brevi per garantirne l’utilizzo alla gran parte dei cittadini» continua Federconsumatori.

