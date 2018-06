Start cup, le idee diventano impresa

Iscrizioni aperte fino al 3 giugno Sono 24 in totale le start up nate dal progetto Start Cup Bergamo, il percorso di formazione imprenditoriale promosso dall’Università degli studi di Bergamo in sinergia con partner locali, nazionali e internazionali.

In otto edizioni questo è il numero delle realtà che oggi sono imprese a tutti gli effetti, 630 invece i partecipanti per un totale di 117 progetti sviluppati, numeri che il nuovo bando si augura di ripetere e aumentare aggiungendo all’iniziativa continue novità e opportunità di sviluppo. Le iscrizioni sono ancora aperte per la 9° edizione e fino al 3 giugno sarà possibile, seguendo le indicazioni sul sito www.startcup.unibg.it, iscrivere la propria idea al programma che assicura un premio massimo in denaro di 15 mila euro.

La novità dell’edizione 2018 di Start Cup è la collaborazione con la Tsinghua University di Pechino, considerato uno dei migliori atenei al mondo nell’area dell’ingegneria e del computer science, una partnership avviata già nel 2016 per la creazione di un laboratorio di manifattura avanzata in collaborazione con l’Università di Napoli e il suo incubatore tecnologico, che ora si concretizza con i primi esempi di mobilità fra studenti, ricercatori e professori. Il laboratorio si trova nell’X-Lab, incubatore dell’università cinese dove le start up accreditate e, in previsione anche le vincitrici di StartCup, potranno svolgere un periodo di ricerca soprattutto in ambito manifatturiero. Un’opportunità concreta che si aggiunge al percorso di formazione imprenditoriale avanzato sviluppato con le università di Cambridge e Maastricht e finanziato dall’ateneo grazie all’iniziativa «Campus Entrepreneurship».

Altra novità della 9a edizione di Start Cup è la verticalizzazioni in tre aree tematiche: manifattura avanzata, salute e cura della persona, industria creativa e culturale. Per ognuno di questi settori saranno organizzati specifici moduli formativi specializzando ulteriormente l’iniziativa che vuole mantenersi inclusiva e aperta a tutti, ma comincia a percepire la necessità di raccogliere stimoli e idee progettuali ad ampio raggio, iniziando proprio dai diversi dipartimenti dell’Università di Bergamo.

