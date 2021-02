Sul Sentierone allestito un matrimonio

Il mondo del wedding in piazza

Il mondo del wedding scende in piazza venerdì 26 febbraio per dar voce alla filiera integrata dello spettacolo collegata a Confcommercio Professioni e ad Aiom Bergamo, l’Associazione italiana organizzatori matrimoni, aderenti ad Ascom Confcommercio Bergamo.

Dalle 13 alle 14, andrà in scena un flash mob sul Senterione dove sono attesi una sessantina di professionisti che «organizzeranno» un matrimonio vero e proprio, con gli arredi, le scenografie e l’erogazione di tutti i servizi ristorativi e operativi legati all’evento nuziale. Tutto nel rispetto delle normative anti-Covid.

Intorno alla categoria dei wedding planner ruotano infatti diverse altre professionalità in un settore che genera in Italia un indotto annuo di decine di miliardi di euro e che in Bergamasca coinvolge oltre 11 mila lavoratori, compresi i professionisti e gli atipici, e circa mille imprese.

