Top miliardari: tre i bergamaschi tra i top 50 italiani: Rocca, Bombassei e Percassi

Non ci sono grandi sorprese nella classifica dei super miliardari stilata dalla rivista Forbes a livello mondiale e nazionale. In totale nel mondo sono 2.668, in classifica con 50 italiani, tra cui quattro bergamaschi. Dopo le prime posizioni, con al primo posto la conferma di Giovanni Ferrero, amministratore unico dell’industria dolciaria di Alba, alla posizione numero 16 troviamo i fratelli Paolo e Gianfelice Rocca del gruppo Techint, che controlla tra le altre società, la TenarisDalmine; con un patrimonio di 3,2 miliardi di dollari. I due fratelli, da tantissimi anni fanno parte di questa classifica e fino a 8 mesi fa erano al 12° posto, mentre in quelli precedenti erano nella «top ten» italiana.