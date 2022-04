Torna la Fiera Agricola di Treviglio nel segno della ripartenza

La Fiera Agricola di Treviglio e della Bassa Bergamasca ritorna dopo due anni di fermo a causa della pandemia. La 39esima edizione della manifestazione segna la ripartenza del comparto, che deve fare i conti con i rincari dei costi di produzione. Nel nuovo padiglione fieristico di Treviglio saranno presenti più di 80 operatori, tra i quali una decina di new entry provenienti da tutta la Lombardia, oltre che dalle regioni limitrofe. Dal 22 al 25 aprile verranno esposte le novità del settore - macchinari, attrezzature e prodotti per la zootecnia e per il benessere degli animali - ma non mancherà una parte dedicata ai servizi per l’agricoltura e alle energie rinnovabili.