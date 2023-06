Trenord cerca neolaureati da assumere

Trenord a caccia di talenti: l’azienda ferroviaria lombarda dà il via al primo Graduate Program per selezionare e inserire giovani neolaureati in tre direzioni strategiche: operativa, corporate, commerciale. Il percorso, organizzato insieme a un partner specializzato, avrà la durata di un anno e sarà strutturato per formare i candidati selezionati sia dal punto di vista tecnico che da quello manageriale. Sarà finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, al termine dei 12 mesi.