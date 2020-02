Ubi, rinviata a data da destinarsi

la riunione del Patto di Brescia È stata rinviata a data da destinarsi la riunione in programma per il pomeriggio di lunedì 24 febbraio degli azionisti bresciani di Ubi Banca che doveva esaminare l’offerta di Intesa.

È stata annullata e rinviata a data ancora da destinarsi la riunione del patto di sindacato degli azionisti bresciani di Ubi Banca, che si sarebbe dovuta tenere nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio a Brescia per esaminare l’offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaol o. È quanto si apprende da fonti vicine al patto. Il rinvio è verosimilmente legato allo scoppio dell’emergenza coronavirus in Lombardia. Viceversa nel primo pomeriggio si riunirà ugualmente il Patto dei Mille, con gli azionisti che detengono l’1,6% delle quote sociali.

