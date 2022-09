Università e progetti innovativi: «Sieve» vince Start Cup 2022

Evoluzione dei modelli di business, innovazione e talento. Sono questi i valori protagonisti di Start Cup Bergamo, il progetto di formazione imprenditoriale e di sviluppo di idee d’impresa ad alto contenuto innovativo dell’Università degli studi di Bergamo. L’edizione 2022 ha visto vincitori, nella fase finale della competizione, tenutasi venerdì 30 settembre nella cornice dell’Aula Magna di S. Agostino in Città Alta: Sieve, ValeU e First down. Al progetto ValeU è stato attribuito il Contributo Speciale al «progetto con elevato impatto sociale» da parte della Fondazione Pesenti.