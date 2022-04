Vinitaly, brindano le cantine bergamasche: «Ottimi contatti con i buyer stranieri»

Riparte dai buyer stranieri la promozione del vino made in Bergamo. L’edizione 2022 del Vinitaly, che si è appena conclusa a Verona, chiamando a raccolta i protagonisti del comparto, ha registrato una presenza importante di acquirenti stranieri e di operatori qualificati. «Il bilancio del Vinitaly è sicuramente sopra le aspettative – conferma Emanuele Medolago Albani, presidente del Consorzio di Tutela del Valcalepio -. Molte aziende hanno partecipato scommettendo su un’importante presenza di operatori e alla fine hanno avuto ragione. Nella Bergamasca siamo riusciti a superare il periodo pandemico grazie ai consumi interni e ora puntiamo ad una ripresa consolidata della ristorazione, così come ad un aumento delle esportazioni». Tra i mercati più importanti da sviluppare, in attesa della ripresa dei consumi negli Usa, c’è il Nord Europa, dalla Germania al Belgio, dalla Svezia alla Danimarca.