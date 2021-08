Una fase del recupero dell’escursionista finito in un dirupo a Valcanale (Foto by Vigili del fuoco)

Valtorta, si allontana dal gruppo e cade in un dirupo. Volo di 30 metri per un 49enne, salvo La brutta avventura a lieto fine è avvenuta alle 17.40 di giovedì 12 agosto. L’uomo è stato individuato e recuperato dai Vigili del fuoco intorno alle 21.

Brutta avventura per un 49enne che con la famiglia stava effettuando un’escursione a Valtorta. Dopo essersi allontanato dagli altri, è caduto in un dirupo per 30 metri. I famigliari non vedendolo più rientrare verso le 17.30 hanno chiamato i soccorsi.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e della Centrale di Bergamo sono arrivati in Val d’Ancogno e hanno cominciato le ricerche. Dopo un’ora hanno individuato l’uomo in fondo al dirupo e in collaborazione con l’elisoccorso sono riusciti a recuperarlo verso le 21. Il 49enne è in apparso buone condizioni ma è stato trasportato per accertamenti al Papa Giovanni con l’elisoccorso.

Una fase del recupero dell’escursionista

(Foto by Vigili del fuoco)

