Aggredisce 18enne per rubargli la moto

Albano, 24enne arrestato dai carabinieri L’episodio si è verificato nella serata di giovedì 3 dicembre. In manette un 24enne.

Verso le 18.30 un giovane, originario di Scanzorosciate e pregiudicato, dopo aver avvicinato un 18enne di Trescore Balneario, prima ha tentato di strappargli lo scooter sostenendo che fosse suo e che gli era stato rubato un mese fa, poi lo ha aggredito con calci e pugni, desistendo solo all’arrivo dei carabinieri della Stazione di Trescore Balneario.

Il 18enne è stato portato con l’ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate, dove è medicato e dimesso con prognosi di 15 giorni per alcune contusioni al volto.

Il fermato, invece, condotto in caserma per accertamenti, è stato dichiarato in arresto per tentata rapina e lesioni personali, in attesa del processo per direttissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA