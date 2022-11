Bergamo più vicina alla Francia, con Volotea rotta per Nantes

La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di circa 24.100 posti pari a 148 voli, si aggiunge ai classici collegamenti operati da Volotea in partenza dall’aeroporto Caravaggio per Lampedusa, Pantelleria, Olbia e Oviedo (altra novità 2023) per un totale di 5 destinazioni raggiungibili.